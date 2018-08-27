В ДТП на Руднике пострадал ребёнок

В минувшую субботу на улице Перова у дома № 40 произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний ребёнок. По информации ИА «Все новости», около 16:20 ВАЗ-2114 под управлением 31-летней женщины съехал с дороги, зацепил фонарный столб и улетел в кювет. В результате аварии ребёнок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мальчик госпитализирован в ЦГБ № 3. Как сообщают очевидцы, водитель ВАЗ-2114 уходила от столкновения с ВАЗ-2110, который выезжал со второстепенной дороги. Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.