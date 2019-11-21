В ДТП на Пермском тракте погибли две женщины

Накануне на автодороге Пермь — Екатеринбург в районе Ачита произошло ДТП, в котором погибли две женщины, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

По информации ведомства, автомобиль Лада Гранта выезжал на трассу с полосы разгона и не уступил дорогу грузовику Renault с полуприцепом, который двигался по главной. Произошло столкновение. За рулем Lada находился 53-летний мужчина, он вёз троих пассажиров — двух женщин 42 и 45 лет и мужчину 45 лет. Одна из пассажирок погибла на месте аварии, двух других пассажиров и водителя отправили в больницу в тяжёлом состоянии.

«Позже стало известно, что женщина 42 лет находилась на поздних сроках беременности, она скончалась в больнице. Ребёнка врачам тоже спасти не удалось», — сообщили в ГИБДД.

Выяснилось, что мужчина за рулём легковушки был водителем-новичком, его стаж был всего пять месяцев. И водитель, и пассажиры в момент аварии были пристёгнуты. В ГИБДД напомнили, что новичкам нужно быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать правила и не отвлекаться на разговоры с пассажирами или по телефону.