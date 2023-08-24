В Драматическом театре Нижнего Тагила журналистам показали новый спектакль по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты»

К открытию 78-го творческого сезона коллектив Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка подготовил горожанам и гостям Нижнего Тагила подарок — новый спектакль по пьесе русского драматурга Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (12+), рассказывающей об истории бедного молодого человека Егора Глумова, который для того, чтобы выбиться в люди, решает строить карьеру в высших кругах общества через знакомства с богатыми и влиятельными людьми, зачастую прибегая при этом к обману, подлогу и лести.

Вчера состоялся пресс-показ спектакля. Журналисты отметили убедительную и яркую игру актёров, а также декорации, музыку и оригинальные видеоэффекты, погружающие зрителя в атмосферу второй половины XIX века.

«Тагильские зрители давно просили включать в репертуар театра больше спектаклей, поставленных по произведениям русских классиков. И наш коллектив откликнулся на просьбы горожан», — пояснил художественный руководитель театра Игорь Булыгин.



Режиссёр спектакля Андрей Цисарук и видеохудожник Вероника Вернадская



«Мне так понравилась игра Ильи Головина и Данила Зинеева, что я решил: пусть на сцене будут оба. Поэтому в действие пьесы был введён новый персонаж — Совесть Глумова, — наяву воплотивший душевные метания главного героя», — говорит режиссёр-постановщик спектакля Андрей Цисарук.

Сыгравшая роль Клеопатры Мамаевой актриса театра Таиса Краева, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что, хотя пьеса была написана 155 лет назад и её действие происходит в первые годы реформ Александра II, она не потеряла актуальность и в наши дни. Зритель может узнать в героях комедии Островского своих современников и ситуации, в которые он, возможно, сам попадал.



Илья Головин, Таиса Краева и Данил Зинеев



В спектакле заняты Данил Зинеев, Таиса Краева, Илья Головин, Сергей Зырянов, Екатерина Сысоева, заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Василий Саргин и другие актёры театра. Музыку для постановки написал известный тагильский композитор Вадим Шосман.

Новый спектакль тагильчане смогут увидеть уже сегодня, 24 августа. В театре действует «Пушкинская карта».