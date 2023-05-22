В Доме Окуджавы открылась выставка известного тагильского фотографа Владимира Антония

В культурном центре «Дом Окуджавы» открылась выставка «Владимир Антоний. Он и о нём» (18+). Выставка посвящена творчеству талантливого фотографа и художника Владимира Антония, который жил и работал в Нижнем Тагиле и внёс большой вклад в развитие художественной фотографии. В экспозиции представлены снимки автора и архивные кадры.

Художественное наследие Владимира Антония почти полностью сгорело при пожаре в мастерских худграфа на улице Карла Маркса. На выставке в культурном центре можно увидеть уцелевшие работы художника и фотографии других авторов, где запечатлён Антоний. Организаторы выставки отмечают, что гости Дома Окуджавы могут передать для экспозиции снимки из личных архивов, которые связаны с художником.

В 1970 году Антоний окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института, до середины 2000-х работал на худграфе преподавателем рисунка, был заведующим кафедрой и деканом.

Владимир Антоний входил в группу тагильских художников, которые в 1980-е начали работать с обнажённой натурой. В 1990 году в залах Нижнетагильского музея изобразительных искусств прошла выставка «Художник и модель». На ней были представлены творческие эксперименты с обнажённой натурой Евгения Бортникова (графика), Владимира Наседкина (живопись), Олега Подольского (скульптура) и Владимира Антония (фотография).

Антоний также фотографировал природу и город, был участником многих городских, областных и международных фотовыставок. Вместе с фотографами Геннадием Сунцовым, Иваном Ковердой, Борисом Рововых, Юрием Смирновым, Николаем Антоновым и другими проводил встречи фотоклуба «Момент» в Доме культуры железнодорожников.

Выставка организована в партнёрстве с Фондом «Коллекция» и Арт-галереей Ельцин Центра.