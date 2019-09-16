В девятнадцати городах России пройдут митинги в знак солидарности с Шиесом

22 сентября в 19 городах России пройдут акции протеста в знак солидарности с активистами, выступающими против строительства мусорного полигона около станции Шиес в Архангельской области, пишет Znak.com.

Экоактивисты объявили 22 сентября Единым днём протеста и завели специальную карту протестов с указанием городов, где будут проходить акции. Судя по карте, большинство акций пройдут в Архангельской области: митинги заявлены в Архангельске (площадь Терёхина, акция согласована), в Каргополе (место не определено, ожидание согласования), в Онеге (парк Победы, ожидание согласования), в Плесецке (место не указано, ожидание согласования), в Савинском (у бывшего кинотеатра «Восход», согласовано), в Северодвинске (площадка за ДК «Строитель», согласовано), в Урдоме (демонстрация, а затем митинг в парке Победы, согласовано), в Черевково (Ленинский сад, согласовано), в Яренске (парк им. Землячки, согласовано).

Во Владимирской области к протесту подключился город Александров (согласованная акция пройдёт на Стрелецкой набережной), в Калужской области — город Обнинск (сквер им. Наумова, согласовано), в Московской области — Воскресенск (место не указано, ожидание согласования), в Коми — город Ухта (Пионергорский проезд, согласовано). Также акции планируются в Вологде (площадь Чайковского, согласовано), Кирове (площадь у памятника Халтурину, согласовано), Москве (гайд-парк «Сокольники»), Нижнем Новгороде (Сормово, улица Коминтерна, согласовано), Казани (место не указано, ожидание согласования), Тольятти (место не указано, ожидание согласования), Санкт-Петербурге (площадь Ленина, ожидание согласования). По мере распространения информации о митингах в список могут попасть ещё несколько российских городов.

Напомним, в начале года около станции Шиес активисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест из-за строительства мусорного полигона, произошла целая серия столкновений противников мусорного полигона и силовиков, в результате многие экоактивисты получили травмы.

15 июня строительные работы на Шиесе были приостановлены. Власти заявили, что впереди — прохождение государственной экологической экспертизы. Стоимость полигона, где планируют хранить столичные бытовые отходы, оценивается в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что площадь свалки составит более 5 тысяч гектаров. Судя по последним сообщениям активистов, работы на станции постепенно возобновляются.