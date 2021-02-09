В детской поликлинике №1 травмировалась 12-летняя девочка

Сегодня, 9 февраля, в детской поликлинике № 1 на Вагонке серьёзно травмировалась 12-летняя девочка. Как рассказала АН «Между строк» мама пострадавшей, дочь поскользнулась при входе в больницу и поранила руку.

«Дочка упала плашмя и разодрала свою руку. Порез руки был немалый: обильно текла кровь. После чего она встала и подошла к раздевалке, где попросила помощи. Там ей замотали руку ватой и сверху непонятно как намотали бинт. Дальше её просто отправили по своим делам. Даже не предложили подняться к хирургу в перевязочную...» — рассказала мать пострадавшей девочки Юлия Мазина.

По словам женщины, там регулярно падают люди из-за скользкого и неудачного наклона.

Юлия также отметила, что бинтовая повязка на ладони дочери развязалась через 10–15 минут. Тогда они с дочкой поехали в травмпункт, где другие врачи повторно перевязали рану.

«Сейчас ребёнок минимум на две недели остался без школы, тренировок по боксу и танцев. Планирую написать заявление в полицию», — поделилась с АН «Между строк» Юлия.

Также тагильчанка рассказала, что на её глазах упал ещё один ребёнок, но в этот раз обошлось без травм.