В детской городской больнице Нижнего Тагила появились 2 аппарата ЭЭГ

В двух кабинетах функциональной диагностики детской городской больницы Нижнего Тагила появились новые аппараты ЭЭГ. Оборудование общей стоимостью 4,6 млн рублей было получено ДГБ в рамках региональной программы по модернизации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — один из самых широко используемых методов исследования и диагностики головного мозга. Данное обследование помогает выявить признаки эпилепсии у детей, своевременно назначить лечение и подобрать оптимальную дозу лекарств.

«Электроэнцефалография — это простой, безвредный и совершенно безболезненный метод исследования, который даёт ценную информацию о наличии патологических изменений при различных заболеваниях у детей, связанных с поражениями головного мозга и нервной системы, что помогает врачам-неврологам в постановке диагноза», — рассказал АН «Между строк» главный врач детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клеймёнов.

Аппараты, которые появились в распоряжении тагильских медиков, также необходимы для диагностики и контроля эффективности лечения при потерях сознания, разграничений эпилептических симптомов и прочих проблемах в разделе неврологии. Исследование часто назначают при энурезе, тревожности, раздражительности, неврозах, гиперактивности и нарушениях процесса обучения у детей, при задержках в развитии психики и речи, при аутизме, заикании, а также частых пробуждениях.