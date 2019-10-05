В детских садах России появятся карты развития ребёнка, цель которых — помочь воспитателям своевременно корректировать учебную программу, чтобы иметь возможность «исправить негативный сценарий развития ребёнка». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на методику, разработанную Федеральным институтом развития образования (ФИРО) РАНХиГС по заказу Минпросвещения.

«Педагог должен заполнять карту в конце сентября, когда проходит адаптационный период ребёнка в детсаду, в январе и мае. Она покажет динамику развития каждого из детей и всей группы в целом. Компонент знаний — умеют ли дети читать и писать — в карту не включён. Это не значит, что воспитатель не должен учить этому, но карта выстроена для того, чтобы увидеть именно динамику развития ребёнка и сделать выводы, в чём он испытывает проблемы и как их решать», — пояснила директор центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова.

Тарасова также рассказала, что в первую очередь в картах будет фиксироваться информация о том, как дети общаются друг с другом, насколько они любознательны и как ведут себя в сюжетных играх. Так, например, если выявится, что у малыша имеются проблемы с общением, можно будет скорректировать учебную программу, добавив в неё больше спортивных игр.

Помимо карт, педагоги получат инструкции по их ведению и обучающие видеоролики, а родителям воспитанников детсадов раздадут памятки.

По информации Минпросвещения, новая методика уже тестируется в 100 образовательных учреждениях. После доработки карты появятся у всех педагогов дошкольного образования.