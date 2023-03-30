В детских садах Нижнего Тагила летом появится круглосуточная охрана

В Нижнем Тагиле с 1 июня в детских садах появится круглосуточная охрана, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Посты будут располагаться на центральных входах в детские сады. Родители или законные представители детей, чтобы попасть в садик, должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность. Ежедневно охранник должен вести журнал регистрации. Для сотрудников учреждений пропускная система будет упрощена.

«Детские сады Нижнего Тагила на данный момент оснащены ручными металлоискателями. В 2023 году, помимо постов охраны, планируется установить камеры видеонаблюдения в 67 дошкольных учреждениях», — рассказала начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

До конца года система видеонаблюдения должна появиться во всех 144 дошкольных учреждениях Нижнего Тагила, средства на это предусмотрены в бюджете города.