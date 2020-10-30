В детских лагерях Нижнего Тагила отменили осенние смены

С 1 по 8 ноября в лагерях «Уральский огонёк» и «Антоновский» должны были открыться смены на период осенних каникул, но их отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Вообще повысилась заболеваемость, ОРВИ в том числе», — объяснила начальник управления образования по Нижнему Тагилу Татьяна Удинцева.

Стоимость одной путёвки составляла 7159 рублей, родительская плата от цены — 20%, или 1431 рубль. Эту сумму вернут родителям обратно.

Решение по зимним каникулам в управлении образования Нижнего Тагила ещё не приняли.