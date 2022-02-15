В десятый день Олимпийских игр российские фигуристы завоевали серебряную медаль 

14 февраля сборная России завоевала одну серебряную медаль. Её получили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигуристы заняли второе место в танцах на льду, сообщает официальный Instagram-аккаунт Олимпийского комитета России (ОКР).

В женском фристайле «слоуп-стайл» Анастасия Таталина вышла в финал. Завершились командные соревнования в прыжках с трамплина у мужчин. Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов и Михаил Назаров заняли итоговое 7-е место.

В бобслее закончились соревнования среди экипажей-одиночек. Надежда Сергеева по итогам четырёх заездов заняла 10-е место. Женская команда ОКР по кёрлингу провела два матча — с канадками и датчанками — и в обоих уступила. Мужская команда ОКР по кёрлингу проиграла Швеции со счётом 5:7, но продолжает борьбу за плей-офф.

Фигуристка Камила Валиева выступит в личном первенстве. CAS отменил апелляцию о временном отстранении спортсменки. Церемонию награждения российских фигуристов перенесли из-за проблем с допинг-тестом Камилы Валиевой.

В общем медальном зачёте сборная России занимает 8-е место. У нашей команды 18 медалей — 4 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых. На первой строчке по-прежнему находится сборная Норвегии, у неё 21 медаль — 9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых.