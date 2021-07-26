В деревне под Нижним Тагилом сгорела баня

24 июля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в частной бане в деревне Реши под Нижним Тагилом. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, на площади 25 кв. м повреждены кровля, чердачное перекрытие и стены бани.

«Собственник строения днём топил баню. Через некоторое время он увидел, что строение горит. Мужчина своими силами попытался потушить возгорание. Вызвал пожарных», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода.