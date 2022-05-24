В деревне под Нижним Тагилом мужчина в неадекватном состоянии зарезал невестку

В Пригородный суд направлено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя посёлка Сосновый бор, который обвиняется в убийстве женщины. По версии следствия, 17 сентября 2021 года мужчина со своей сожительницей, её братом и его женой приехали в дачный дом в деревне Корнилова и начали распивать спиртные напитки.

Ночью мужчина проснулся, взял на кухне нож, подошёл к спящей жене брата своей сожительницы и несколько раз ударил им женщину по лицу и груди. От полученных травм невестка скончалась на месте происшествия. Протрезвев, мужчина не смог ничего вспомнить о событиях той ночи.