В деревне под Нижним Тагилом любопытная пенсионерка влезла в чужой дом, чтобы посмотреть, как живёт одинокий мужчина

Прокуратура Пригородного района направила в суд уголовное дело в отношении 70-летней жительницы деревни Сизиково, которая проникла в соседний дом, когда хозяин отсутствовал. Пенсионерка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица).

По версии следствия, днём 15 декабря 2023 года пенсионерка вышла из дома, чтобы прогуляться по деревне. Её внимание привлёк местный житель, который отъезжал от своего дома на автомобиле.

«Зная, что этот мужчина живёт один, она решила подождать, когда он отъедет подальше, после чего зайти к нему в дом, чтобы посмотреть, как он живёт, посмотреть обстановку в доме. Убедившись, что мужчина отъехал на достаточное расстояние, женщина зашла на территорию земельного участка, подойдя к входной двери, она обнаружила, что дверь не заперта. В доме женщина обследовала обстановку, изучила быт мужчины. Она осознавала, что действует против воли собственника жилища, что хозяин дома не давал ей разрешения на посещение указанного дома, тем более в его отсутствие, при этом ей было очень интересно посмотреть, как живёт этот мужчина», — сообщают в прокуратуре.

Когда сосед вернулся, он увидел, как женщина отходит от его дома, посмотрел записи видеонаблюдения, которые зафиксировали факт проникновения в жилище.

В прокуратуре отмечают, что своими действиями любопытная пенсионерка нарушила неприкосновенность жилища, гарантированную ст. 25 Конституции РФ. Ей грозит наказание в виде ареста сроком до трёх месяцев.