В День знаний в Нижнем Тагиле в ДТП пострадали два школьника

Сегодня, 1 сентября, в Нижнем Тагиле в дорожно-транспортном происшествии пострадали два школьника. ДТП произошло в 12:40 на улице Газетной, 23. Как сообщают в ГИБДД Нижнего Тагила, 65-летний водитель Chevrolet Niva не предоставил преимущество автомобилю Nissan March, в котором находились два несовершеннолетних ребёнка.

Госавтоинспекцией установлено, что водитель Chevrolet Niva двигался по Серова со стороны Островского в сторону улицы Красноармейской и при перестроении в крайнюю левую полосу не предоставил преимущество Nissan March.

В результате столкновения водитель автомобиля Chevrolet Niva не пострадал, а 28-летняя девушка за рулём Nissan March получила перелом руки. Её семилетние пассажирки получили ушибы, одну из них госпитализировали. Обе девочки сидели на задних сиденьях, были пристёгнуты ремнями безопасности.

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, транспортных средств и проверили водителей на состояние алкогольного опьянения, оба были трезвы. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 65-летний водитель Chevrolet Niva имеет стаж управления транспортным средством более 20 лет. Ранее он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, все они были связаны с превышением скоростного режима.

В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и при перестроении уступать дорогу тем водителям, которые имеют преимущество в движении.