В День знаний музей искусств расскажет тагильским школьникам про пионерию

В парке советской скульптуры музея изобразительных искусств Нижнего Тагила 1 сентября пройдёт образовательная квест-экскурсия для школьников. На ней ребятам расскажут об истории праздника, познакомят с экспонатами парка и объяснят, что такое пионерия.

Изначально 1 сентября в России отмечали как праздник жатвы. В царской России единой даты начала учебного года не было. Только в 1935 году 1 сентября определяют единой датой начала учебного года во всех школах Советского Союза. Официально День знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. До этого 1 сентября был учебным днём — проводилась торжественная линейка, Урок Мира, а затем до 5-6 уроков по расписанию.

Сотрудники музея проведут экскурсию по парку советской скульптуры и предложат гостям ответить на вопросы. Самые активные слушатели получат сувениры от музея.

Экскурсия-квест пройдёт в парке советской скульптуры 1 сентября в 13:00. Организаторы просят сообщить о посещении мероприятия заранее по телефону 25-26-47 или отправить сообщение в официальный паблик музея.