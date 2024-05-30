В День защиты детей в Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль детских духовых оркестров

В День защиты детей, 1 июня, в Нижнем Тагиле состоится открытый фестиваль-парад детских и юношеских ансамблей и оркестров духовых инструментов «Аккорды лета» (0+). В этом году фестиваль пройдёт уже в седьмой раз. В празднике примут участие 11 детских коллективов из Перми, Екатеринбурга, Алапаевска, Баранчинского, Верхней Синячихи, Кировграда и Нижнего Тагила. Вместе с юными музыкантами выступят артисты взрослого эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии.



Мероприятие начнётся в 12:00. Одновременно музыка заиграет сразу на трёх площадках. На Театральной площади выступит детский духовой оркестр Верхнесинячихинской детской школы искусств. В парке имени Бондина протрубит духовой оркестр «Кадетской роты им. капитана В.Н. Татищева» из Перми. Третья площадка будет в театральном сквере у светомузыкального фонтана, там прозвучат оркестры нижнетагильской детской музыкальной школы № 3 «Серебряный дождь» и «Серебряный дождик».

В 14:00 на Театральной площади оркестры-участники представят музыкальные визитки. После этого выступит филармонический оркестр «Тагил-бэнд».

В 15:30 фестиваль продолжится у светомузыкального фонтана выступлением детских оркестров из Екатеринбурга «Арт-Этюд Бэнд» и «Аншлаг» из Кировградской музыкальной школы. В то же время на площади перед Центральной библиотекой сыграет коллектив Баранчинской детской школы искусств.

В 16:00 в парке имени Бондина сыграет оркестр Алапаевской детской музыкальной школы. В 16:15 в сквере за ДК «Юбилейный» прозвучит детский оркестр «Виват, друзья» нижнетагильской детской музыкальной школы № 1. Они же завершат программу фестиваля.