В День защитника Отечества запустят дополнительную электричку из Екатеринбурга в Нижний Тагил 

23 февраля, в общероссийский выходной праздничный день, Свердловская пригородная компания поменяет расписание некоторых пригородных поездов. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе СвЖД.

Так, будет запущен дополнительный рейс поезда № 6471 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил. Он отправится с вокзала столицы Урала в 19:45.

В День защитника Отечества появится дополнительный рейс поезда «Императорский маршрут» Екатеринбург — Алапаевск — Екатеринбург. Совершить поездку можно будет в рамках экскурсионного тура от оператора проекта. Туристический поезд отправится из Екатеринбурга в 08:29 и вернётся обратно в 21:51.

Также в праздничный выходной не будут ездить поезда, курсирующие только по рабочим дням: № 6823 Нижний Тагил — Кушва (отправление в 12:23); № 6824 Кушва — Нижний Тагил (отправление в 15:48); № 6110 Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (отправление в 08:46); № 6112 Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (отправление в 17:56); № 6113 Сысерть — Екатеринбург-Сортировочный (отправление в 07:02); № 6114 Екатеринбург-Сортировочный — Керамик (отправление в 20:12); № 6115 Керамик — Екатеринбург-Сортировочный (отправление в 09:56); № 6461 Керамик — Нижний Тагил (отправление в 19:02).

Свердловская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно познакомиться на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на станциях.