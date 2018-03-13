В день выборов рядом со зданием ЦИК перекроют движение

В связи с проведением выборов президента России 18 марта в Москве будет перекрыт Большой Черкасский переулок, со ссылкой на информационный центр столичного транспортного комплекса пишет «Коммерсантъ».

По адресу Черкасский переулок, дом 9 располагается Центральная избирательная комиссия России. Ограничение движения будет действовать весь день.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).