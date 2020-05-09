В День Победы жителей Нижнего Тагила ждёт солнце и плюс 28 градусов

9 мая, в День Победы, в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 28 градусов, сообщают синоптики. Ожидается ясная погода и преимущественно южный ветер. Завтра, 10 мая, будет прохладнее, до 25 градусов выше нуля. В понедельник столбики термометров и вовсе опустятся до плюс 22 градусов, в ночь на вторник пойдёт сильный дождь.

На юге Свердловской области воздух прогреется сегодня до плюс 29 градусов, на севере — до плюс 24 градусов, в горах — до плюс 21 градуса. Ночью столбики термометров в ближайшие три дня будут опускаться максимум до 4 градусов выше нуля. Ветер ожидается южный и юго-восточный с порывами до 11 м/с. 10 и 11 мая, по данным Уральского гидрометцентра, на отдельных территориях пройдут грозы с дождями.