В День народного единства в Нижнем Тагиле произведут взрывы на карьере «Валёгин бор»

4 ноября, в День народного единства, в Нижнем Тагиле будут произведены технологические массовые взрывы на карьере «Валёгин бор». Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе тагильской мэрии.

«В соответствии с годовой программой развития горных работ и графиком производства взрывных работ на 2020 год, 4 ноября с 15:00 до 18:00 на карьере “Валёгин Бор” будет произведён технологический массовый взрыв по отбойке горной массы».

При возникновении непредвиденных ситуаций следует обратиться к ответственному руководителю взрывных работ в диспетчерской карьера по телефону 8-908-909-41-99.