В День города в Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль уличного кино на Лисьей горе

Кинотеатр «Красногвардеец» в очередной раз проведёт в Нижнем Тагиле фестиваль уличного кино. Показы состоятся под открытым небом на Лисьей горе в эту субботу, 13 августа, с 20:00 (12+).

В программе фестиваля 13 лучших российских короткометражек последних лет. Зрителей ждут комедии, драмы, сюрреалистические киноленты. Как рассказали в кинотеатре, в этом году на фестивале также можно увидеть режиссёрский дебют актёра Саши Петрова, фильмы с участием Юлии Ауг, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных артистов.

Вход на площадку фестиваля традиционно свободный. Познакомиться с программой можно на сайте кинотеатра «Красногвардеец».

IX фестиваль уличного кино — самый масштабный ежегодный смотр кино под открытым небом в России. Он проходит во многих городах страны с 2014 года. В этом году создатели фестиваля реализуют проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Нижнем Тагиле фестиваль уличного кино уже несколько лет проводится при поддержке кинотеатра «Красногвардеец».