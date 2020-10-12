В День чтения известные тагильчане прочли свои любимые произведения о войне

9 октября в Свердловской области прошла акция «День чтения». В этом году акция проходила под девизом «Читаем книги о войне!» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К ней присоединились 13 библиотек Нижнего Тагила. Вместе с известными тагильчанами сотрудники библиотек записали видеоролики с любимыми произведениями о войне. В акции приняли участие тагильские журналисты, писатели, депутаты, учителя и актёры.

Видеоролики записывались заранее, большая часть — в зданиях библиотек. Всего было подготовлено 25 видеоматериалов, среди них есть также фрагменты спектакля «День Победы» Нижнетагильского драматического театра. Посмотреть записи можно на YouTube-канале Центральной городской библиотеки.

Одной из участниц акции стала член Общественной палаты Свердловской области Татьяна Камешкова, она прочла отрывок из книги Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова». Руководитель школы кино и телевидения ШКИТ Виктор Зайцев выбрал произведение «В списках не значился» Романа Васильева. А председатель Нижнетагильского отделения Союза журналистов России Елена Дроздова прочла отрывок романа «Два капитана» Вениамина Каверина.

Тагильский краевед Юрий Исупов представил слушателям сборник стихов поэтов, которые погибли на войне, «Ушли на рассвете». Книга вышла в 2020 году, в сборник вошли произведения поэта из Нижнего Тагила Леонида Вилкомира. Среди приглашённых были также начальник коксохимического производства ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Никита Беркутов, заслуженный артист России Владимир Вейде, журналист Илона Шейнина.