В Демидовском колледже в Нижнем Тагиле будут учить студентов ремонтировать автомобили при помощи виртуальной реальности

Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. Демидова единственный в Свердловской области получил статус федеральной инновационной площадки, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь реализуют проект «Виртуальные мастерские: открытое образовательное пространство подготовки квалифицированных кадров для реального сектора экономики».

До 2027 года в колледже создадут виртуальные мастерские по направлениям «Кузовной ремонт» и «Покраска автомобиля», которые оснастят современными тренажерами-симуляторами. Затраты составят 14 млн 584 тысячи рублей, средства выделят в рамках нацпроекта «Образование».

В колледже отмечают, что реализация проекта позволит расширить возможности учебного заведения в подготовке квалифицированных специалистов в соответствии с запросами современной экономики.