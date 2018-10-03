В Дагестане при взрыве в спортзале школы пострадали пятеро подростков

В селе Эбдалая Левашинского района Дагестана произошёл взрыв в спортивном зале школы, пострадали не менее пяти подростков, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики пишет РБК.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного вечером 2 октября в 20.36 по местному времени.

«По прибытии на место вызова было установлено, что возгорания нет, предположительно, произошёл взрыв газовоздушной смеси неизвестного происхождения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, при взрыве пострадали пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет, они были доставлены в ожоговый центр Махачкалы.

В пресс-службе СУ СК России по Дагестану сообщили, что взрыв произошёл в тренерской комнате. По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку. По предварительным данным, взорвалась литиевая батарея напольных весов.

Представитель регионального министерства здравоохранения сообщил РИА Новости, что у подростков, пострадавших в результате взрыва, диагностированы ожоги до 90% тела.