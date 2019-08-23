В Дагестане чиновник увеличил свой возраст на 34 года ради пенсии

Заместитель главы села в Левашинском районе Дагестана завысил свой возраст, чтобы получать пенсию, сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, в 2018 году 28-летний чиновник получил в местном ФМС подложный паспорт, в котором его возраст был завышен на 34 года. Также злоумышленник приобрёл подложную трудовую книжку с заведомо ложными сведениями о том, что в 1985–1996 годах он работал в колхозе. С документами он обратился в Пенсионный фонд, где ему начислили трудовую пенсию по старости. С марта 2018 по июль 2019 года он получил 155 тысяч рублей.

В отношении чиновника возбуждено дело о мошенничестве, а в отношении должностных лиц из Пенсионного фонда и ФМС — дела о злоупотреблении полномочиями и о подлоге.