В Чувашии задержали жителя Нижнего Тагила, перевозившего 26 кг мефедрона (ВИДЕО)

Сотрудники полиции Чувашии задержали 35-летнего жителя Нижнего Тагила, участвовавшего в наркотрафике. Мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, был остановлен экипажем ГИБДД совместно с сотрудниками уголовного розыска на недавно открывшейся платной трассе М-12. При проверке документов мужчина попытался сбежать от полицейских, но был задержан. В его автомобиле стражи порядка нашли 26 кг мефедрона и ещё 200 г других запрещённых веществ.

Как сообщили в полиции, преступник был задержан при отработке оперативной информации от коллег из Управления по контролю за оборотом наркотиков Чувашии. Ранее тагильчанин уже был осуждён за незаконный оборот наркотиков. Теперь ему вновь грозит уголовное наказание: в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Расследование преступления продолжается. На время следствия злоумышленник взят под стражу.