В Чувашии сотрудника полиции задержали при продаже килограмма наркотиков

В Чувашии за попытку продать больше одного килограмма наркотиков задержали оперативника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД, сообщает управление СК республики.

По версии следствия, в январе этого года в Чебоксарах обвиняемый через свою знакомую решил продать более 1,1 килограмма наркотиков за 300 тысяч рублей. Он пришёл к ней домой, чтобы получить деньги.

«Получив 50 тысяч рублей, он стал требовать остальную сумму, применяя к женщине насилие, а также заковал её в наручники», — указывают в ведомстве.

Следователи не уточняют, получил ли обвиняемый все деньги, но отмечают, что наркотики у женщины были изъяты правоохранительными органами, происхождение запрещённых веществ сейчас устанавливается.

Полицейскому предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия, а также специальных средств») и части 5 статьи 228.1 УК («Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере»). По решению суда он отправлен в СИЗО. От дачи показаний полицейский отказался.