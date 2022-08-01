В Чувашии нетрезвый водитель поджёг инспектора ДПС (ВИДЕО)

29 июля 2022 года в Чувашии в деревне Токшики Моргаушского района задержанный за пьяное вождение водитель ВАЗ-2114 облил инспектора ДПС бензином, а затем поджёг. Об инциденте сообщили в Следственном комитете РФ по Чувашской Республике. Происшествие попало на видео.

Следователи установили, что злоумышленником оказался 29-летний житель Республики Марий Эл по имени Артемий Матюков. На записи видно, как водитель достал из багажника своего автомобиля канистру с бензином, облил сотрудника полиции горючей жидкостью и поджёг. В результате инспектор ДПС получил ожоги более 50% тела и в настоящее время находится в реанимации. Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленник скрылся с места происшествия. Он объявлен в розыск.

Следователями по факту нападения на двух полицейских в Моргаушском районе возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).