В Чувашии микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли 12 человек (ВИДЕО)

В Чувашии при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек, ещё семь пострадали, со ссылкой на МВД республики пишет «Интерфакс».

ДТП произошло в Чебоксарском районе около 19:10 по Москве. По предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика, выехавший на встречную полосу. Mash сообщает, что пассажирский микроавтобус Fiat Ducato ехал из Канаша в Москву, когда столкнулся с самосвалом.

В результате столкновения погибли 12 пассажиров микроавтобуса. Ещё семь человек госпитализированы, сообщают «Интерфакс» и РИА Новости. В то же время ТАСС пишет о восьми пострадавших, трое из которых в тяжёлом состоянии. По информации агентства, водители микроавтобуса и грузовика выжили.

СК возбудил по факту аварии уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель грузовика задержан, сообщает «Интерфакс».