В Чите аптеки «Будь здоров» сменяются на «Здравсити»

Аптечные пункты сети «Будь здоров» в Чите продолжают свою работу, но теперь с новыми вывесками: их сменили на «Здравсити». Эта федеральная сеть активно расширяет свое присутствие на Дальнем Востоке, и в этом году в Чите уже начали работу 30 аптек под брендом «Здравсити». В целом, на Дальнем Востоке сеть открыла более 60 аптек.

С 2024 года аптеки «Здравсити» можно найти по различным адресам в Чите, включая как центр города, так и его окраины и некоторые близлежащие населенные пункты. Это обеспечивает удобство для жителей, так как аптечные пункты расположены поблизости от мест проживания, работы или учёбы.

Список адресов точек, обновлённых с начала августа:

Чита, улица Бутина, 69

Чита, улица Бутина, 93

Чита, улица Гайдара, 3

Чита, улица Красной Звезды, 2

Чита, улица Ленина, 125

Чита, улица Ленина, 29

Чита, улица Назара Широких, 7

Чита, улица Онискевича, 10

Чита, улица Строителей, 1с6

Чита, улица Энтузиастов, 76

Чита, улица Ярославского, 49

Чита, микрорайон Северный, 10

Чита, проспект Фадеева, 25

Чита, улица Евгения Гаюсана, 22

Чита, улица Ленина, 111

Благодаря онлайн-сервису, жители Читы могут быстро проверить наличие нужных лекарств в ближайшей аптеке с помощью удобной системы поиска, уточнить цены и оформить заказ для самовывоза. Возможна онлайн-консультация с фармацевтом. Если поблизости нет аптеки «Здравсити», не вопрос: курьер доставит товары из нелекарственного ассортимента и безрецептурные препараты, доступные для доставки.

Теперь у читинцев есть больше возможностей для быстрого и выгодного заказа необходимых лекарств и других товаров, таких как аптечная косметика, медицинская техника, оптика и средства гигиены. В каталоге представлено более 50 000 наименований товаров, что значительно превышает ассортимент традиционных аптек.

Для информации

«Здравсити» является одним из крупнейших российских сервисов дистанционного заказа лекарств и принадлежит ведущему фармацевтическому дистрибьютору России – АО ЦВ «Протек». Благодаря этому жители Читы могут приобретать оригинальную сертифицированную продукцию по выгодным ценам. Все товары проходят через национальную систему сертификации «Честный знак». Сеть проводит акции, предоставляет скидки и предлагает бонусную программу, в рамках которой до 2% расходов на лекарства возвращаются бонусами, которые можно использовать для оплаты будущих покупок.

Обращайте внимание на вывески, когда выходите на улицу. Возможно, рядом с вашим домом, местом работы или учёбы открылась новая аптека сети «Здравсити».