В Чите аптеки «Будь здоров» сменяются на «Здравсити»

Аптечные пункты сети «Будь здоров» в Чите продолжают свою работу, но теперь с новыми вывесками: их сменили на «Здравсити». Эта федеральная сеть активно расширяет свое присутствие на Дальнем Востоке, и в этом году в Чите уже начали работу 30 аптек под брендом «Здравсити». В целом, на Дальнем Востоке сеть открыла более 60 аптек.
С 2024 года аптеки «Здравсити» можно найти по различным адресам в Чите, включая как центр города, так и его окраины и некоторые близлежащие населенные пункты. Это обеспечивает удобство для жителей, так как аптечные пункты расположены поблизости от мест проживания, работы или учёбы.
Список адресов точек, обновлённых с начала августа:
- Чита, улица Бутина, 69
- Чита, улица Бутина, 93
- Чита, улица Гайдара, 3
- Чита, улица Красной Звезды, 2
- Чита, улица Ленина, 125
- Чита, улица Ленина, 29
- Чита, улица Назара Широких, 7
- Чита, улица Онискевича, 10
- Чита, улица Строителей, 1с6
- Чита, улица Энтузиастов, 76
- Чита, улица Ярославского, 49
- Чита, микрорайон Северный, 10
- Чита, проспект Фадеева, 25
- Чита, улица Евгения Гаюсана, 22
- Чита, улица Ленина, 111
Благодаря онлайн-сервису, жители Читы могут быстро проверить наличие нужных лекарств в ближайшей аптеке с помощью удобной системы поиска, уточнить цены и оформить заказ для самовывоза. Возможна онлайн-консультация с фармацевтом. Если поблизости нет аптеки «Здравсити», не вопрос: курьер доставит товары из нелекарственного ассортимента и безрецептурные препараты, доступные для доставки.
Теперь у читинцев есть больше возможностей для быстрого и выгодного заказа необходимых лекарств и других товаров, таких как аптечная косметика, медицинская техника, оптика и средства гигиены. В каталоге представлено более 50 000 наименований товаров, что значительно превышает ассортимент традиционных аптек.
Для информации
«Здравсити» является одним из крупнейших российских сервисов дистанционного заказа лекарств и принадлежит ведущему фармацевтическому дистрибьютору России – АО ЦВ «Протек». Благодаря этому жители Читы могут приобретать оригинальную сертифицированную продукцию по выгодным ценам. Все товары проходят через национальную систему сертификации «Честный знак». Сеть проводит акции, предоставляет скидки и предлагает бонусную программу, в рамках которой до 2% расходов на лекарства возвращаются бонусами, которые можно использовать для оплаты будущих покупок.
Обращайте внимание на вывески, когда выходите на улицу. Возможно, рядом с вашим домом, местом работы или учёбы открылась новая аптека сети «Здравсити».