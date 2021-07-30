В четырёх детских садах Нижнего Тагила появятся интерактивные роботы и 3D-оборудование

В Нижнем Тагиле объединение детских садов МАДОУ «Маячок» получило грант в 360 тысяч рублей на приобретение 3D-принтеров и развивающих конструкторов для обучения детей. Деньги на развитие материально-технической базы в рамках региональной программы «Уральская инженерная школа» будут выделены из бюджета Свердловской области. Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, оборудование будет распределено между детскими садами № 205, 110, 142 и «Капитошка»

По словам заместителя министра образования и молодёжной политики Свердловской области Нины Журавлёвой, «Уральская инженерная школа» в детских садах — это система ранней профориентации и подготовки инженерных кадров начиная с дошкольного возраста, когда навыки познания мира прививаются в игровой форме.

У малышей появятся свои центры детского экспериментирования с интерактивными песочницами, где можно своими руками построить вулкан или проложить речной канал для кораблика. При помощи 3D-ручек и 3D-раскрасок можно моделировать насекомых, а затем выводить объёмные фигуры на 3D-принтере. Также при помощи 3D-технологий можно интерактивно изучать дорожные знаки, цвета, цифры, развивать память и мелкую моторику.

Дети постарше при помощи игровой робототехники (LEGO-роботы Education WeDo 2.0) смогут заниматься научно-техническим творчеством, развивать логико-математическое мышление, формировать интерес к инженерно-технической сфере.

Также гранты получат ещё семь дошкольных учреждений в Екатеринбурге, Богдановиче, Камышлове, Реже, Среднеуральске, Сухом Логу, Берёзовском.