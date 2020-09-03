В честь писателя Владислава Крапивина назовут улицу в Екатеринбурге

Одну из новых улиц в Екатеринбурге назовут в честь детского писателя Владислава Крапивина, заявил на проходящей сегодня в Храме на Крови церемонии прощания с Крапивиным глава Екатеринбурга Александр Высокинский, пишет Znak.com.

«Посмотрим сейчас, какая из них подходит. Ребята, от вас сейчас зависит, как долго будет жить имя Владислава Петровича», — сказал Высокинский.

На панихиду также пришёл заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Ушёл человек, выдающийся человек, но у нас остаётся возможность встретиться с Крапивиным, с его сердцем, когда мы откроем его книги, и это то, что продолжит менять мир к лучшему», — сказал он на церемонии.

Согласно действующим законам, присвоить имя умершего человека улице, площади или скверу можно только спустя пять лет после смерти.

Напомним, о смерти Владислава Крапивина сообщили его родственники 1 сентября, у писателя начались осложнения после перенесённой пневмонии и не выдержало сердце. Писателя похоронят на Широкореченском кладбище.

Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. За свою жизнь он написал десятки романов, повестей и рассказов для детей и подростков. Ключевыми из них многие считают повести «Тень Каравеллы», «Мальчик со шпагой», «Мушкетёр и фея», «Журавлёнок и молнии» и другие. В 1961 году Владислав Крапивин создал в Свердловске детский разновозрастный отряд «Каравелла», который существует до сих пор.