В Черноисточинске пьяный пенсионер из-за обиды выпустил по соседке 12 зарядов из ракетницы (ВИДЕО)

Мировой суд Пригородного района Нижнего Тагила вынес приговор пенсионеру, открывшему пальбу из сигнальной ракетницы по своей соседке. Инцидент произошёл в посёлке Черноисточинск летом 2022 года.

По словам потерпевших, конфликт зародился ещё в мае текущего года. По устной договорённости с соседями пожилой мужчина пользовался частью их земельного участка. Но с каждым годом пенсионер всё больше злоупотреблял добротой соседей и расширял свои владения. В итоге соседям пришлось вызвать геодезиста и чётко обозначить границы своего участка. Такое решение сильно задело мужчину.

Однажды в июле, вооружившись сигнальной ракетницей, он принялся стрелять сначала по соседке, а потом просто обстреливать участок. Женщина с сыном первым делом тушили попавшие на их территорию ракеты, а потом и вовсе спрятались в бане и вызвали полицию. В общей сложности пенсионер успел выстрелить не менее 12 раз.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея обиду на соседку, вышел на придомовую территорию своего участка и произвёл несколько залпов из пускового сигнального устройства в сторону женщины. Ей пришлось обратиться с заявлением в полицию», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пожилой мужчина пояснил полицейским, что, употребив спиртное, вспомнил старую обиду, связанную с земельным участком. Взял принадлежавшую ему ракетницу и выпустил в сторону соседки все снаряды, что у него были. Ракетница у него осталась ещё с тех времён, когда мужчина разводил голубей: с помощью неё он отгонял хищных птиц от голубятни.

В отношении 63-летнего пенсионера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Суд приговорил мужчину к 100 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.