В Черноисточинске прошёл турнир по смешанным единоборствам (ВИДЕО)

6 августа в посёлке Черноисточинск прошёл любительский турнир по ММА, так называемым смешанным единоборствам, по правилам спортивной борьбы панкратион. Организатором выступила спортивная школа Sparta при поддержке администрации Горноуральского городского округа и Черноисточинской территориальной администрации. В борьбе за чемпионский титул в октагоне сошлись бойцы из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

«Мы планируем сделать это мероприятие ежегодным на наших площадках: Нижний Тагил и Черноисточинск», — рассказал руководитель спортивного клуба Sparta Александр Шмаков.

Событие было приурочено к открытию нового зала спортивной школы Sparta на территории посёлка Черноисточинск, а также направлено на популяризацию спорта среди населения. Соревнования прошли на территории стадиона школы № 3 по олимпийской системе.

По словам ребят, кто-то занимается единоборствами для души и поддержания тонуса, кто-то любит адреналин, а для кого-то это лишь промежуточный этап на пути к большой цели.

«Я с восьми лет занимаюсь спортом. Сейчас мне 18 и моя цель — профессиональная лига, а пока я в любительской», — говорит боец Тихрон Бахтёров.