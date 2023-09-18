В Черноисточинске прошёл арт-фестиваль «Демидов Фест»

В Черноисточинске на территории бывшего демидовского завода 16 сентября прошёл ставший уже традиционным арт-фестиваль «Демидов Фест». В рамках фестиваля были развёрнуты выставки народного творчества и детского рисунка, состоялся круглый стол, посвящённый 175-летию Ушковской канавы, прошли мастер-классы и выступления рок-групп.

Выставки привезли Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана из Мурзинки и Музей быта и ремёсел посёлка Висим. Со своим творчеством гостей фестиваля познакомил театр-игра «Ку-кушка». Состоялась ярмарка, где садоводы продавали овощи и фрукты, выращенные на своих участках.

На стендах фестиваля художники выставляли работы, которые можно было не только посмотреть, но и купить.

«Мы вместе с библиотекарем из Черноисточинска Натальей Ермаковой создали переносную выставку книг по истории Среднего Урала». В этот раз иногородних гостей фестиваля было более сотни — из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Висима. Радует, что фестиваль приобретает всё большую популярность у жителей Среднего Урала», — рассказал АН «Между строк» постоянный участник арт-фестиваля «Демидов Фест» Андрей Пичугин.