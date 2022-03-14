В Черноисточинске прошли общественные слушания по проекту рекультивации шламонакопителя

В минувшую пятницу в Черноисточинском центре культуры прошли общественные обсуждения объекта экологической экспертизы проектной документации по рекультивации шламонакопителя. В роли разработчика проекта рекультивации отстойника выступил научно-производственный центр «Уралгеопроект». Стоимость работ составила 5,2 млн рублей. Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран отметил, что рекультивация шламонакопителя проводится для предотвращения деградации земель и восстановления их плодородия. Шламонакопитель был введён в эксплуатацию в 1976 году, и только в 2018 году был прекращён сброс промывных сточных вод.

Для исключения сброса из шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище ООО «Водоканал-НТ» с 2017 по 2019 год был проведён комплекс мероприятий по проектированию и строительству на территории Черноисточинского гидроузла очистных сооружений для очистки промывных вод с их возвратом после очистки в голову основных водопроводных сооружений (оборотная система водоочистки). В апреле 2019 года проект был реализован силами ООО «Водоканал-НТ».

«С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду шламонакопителя в посёлке Черноисточинск ООО “Водоканал-НТ” проведён открытый конкурс и заключён договор с ООО “Уралгеопроект” на выполнение предпроектных работ, включающих в себя четыре вида изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеоролические, инженерно-экологические», — пояснил Вячеслав Таран.

Также перед собравшимися выступили представители компании-подрядчика, которые рассказали об особенностях изысканий при разработке проекта.

«На предварительном этапе по заданию ООО “Водоканал-НТ” была проведена исследовательская работа с целью разработки технологии получения материала для рекультивации шламонакопителя из отходов водоподготовки, — рассказывает директор ООО “Уралгеопроект” Ольга Гуман. — Разрабатываемая технология должна обеспечить получение материала для рекультивации шламонакопителя из размещенных в нём отходов водоподготовки и дальнейшее его использование при проведении технического этапа рекультивации».

На начальном этапе проектом предусмотрено отведение поверхностного стока с территории шламонакопителя на очистные сооружения, размещаемые на территории промплощадки на западном борту объекта.

«После первичной обработки техногрунт самосвалами доставляется в секцию шламонакопителя, освобождённую от осадка, — говорит директор ООО “НПК Экотехника” Анатолий Гомзиков. — Туда же доставляется вскрышная порода. Перемешивание техногрунта с вскрышей осушествляется бульдозером планировкой в слой до 0,15 м с последующим перемещением полученного грунта в отвал в этой же карте. По этой же схеме предусмотрено заполнение техногрунтом остальных карт. На завершающей стадии технического этапа по северной и южной границам территории шламонакопителя выполняются водоотводные канавы. На следующем, биологическом этапе рекультивации предусмотрен посев трав».

Сейчас у жителей Черноисточинска есть 10 дней, чтобы направить свои предложения и замечания к проекту, после чего он будет передан на Государственную экологическую экспертизу. Реализация проекта рассчитана на два года.