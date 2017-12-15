В Черноисточинске произошла крупная коммунальная авария

Накануне около 19:30 в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом произошла крупная коммунальная авария. По предварительным данным, рядом с трассой Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка разорвало подземный водовод, который обслуживает «Водоканал-НТ». Оперативный комментарий в мэрии получить не удалось. В диспетчерской ресурсоснабжающей организации заявили, что из-за естественного износа произошёл прорыв водовода D-1000, что привело к снижению давления. Без воды люди не остались, отметили в «Водоканале», поскольку оперативно «были запитаны по второй нитке». Всю минувшую ночь на месте аварии велись раскопки, работает спецтехника.

По словам местных жителей, напором воды подняло грунт и размыло ближайшие дороги.