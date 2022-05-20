В Черноисточинске при пожаре в жилом доме серьёзно пострадала хозяйка

В посёлке Черноисточинск 18 мая около 17:00 загорелся частный жилой дом на улице Калинина. В результате пожара на площади 35 кв. м 39-летняя хозяйка дома получила серьёзные ожоги. Пострадавшая госпитализирована и находится в тяжёлом состоянии. По указанному адресу вместе с женщиной проживают её муж и ребёнок. В момент пожара их в доме не было.

По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которую пострадавшая курила, лёжа в постели, и с которой уснула. Когда женщина проснулась, то смогла самостоятельно покинуть помещение, но при этом получила ожоги. По факту пожара проводится проверка, дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства инцидента.

Специалисты отдела надзорной деятельности и профработы Нижнего Тагила и ГГО напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Не стоит находиться в помещении с зажжённой сигаретой, а для курения необходимо определить место, оборудованное пепельницей. Специалисты также рекомендуют оборудовать жильё автономными дымовыми пожарными извещателями, которые своевременно обнаружат задымление и подадут громкий звуковой сигнал, способный разбудить спящего.