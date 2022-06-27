В Черноисточинске поликлиника переехала из здания XIX века в современный ФАП 

В посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом построили новый фельдшерско-акушерский пункт. На ФАП было выделено 26 млн рублей по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Здание общей площадью 327 квадратных метров соответствует всем стандартам и имеет 16 функциональных кабинетов. Подразделение полностью укомплектовано необходимым медицинским оборудованием и полным штатом сотрудников. Здесь располагаются кабинеты врача и фельдшера, стоматологический и процедурный кабинеты, клиническая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, палата дневного стационара, кабинет неотложной помощи, регистратура и подсобные помещения.