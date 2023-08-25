В Черноисточинске неизвестные ограбили дом на 60 тысяч рублей

На днях в посёлке Черноисточинск в доме на улице Мира была совершена кража. Как рассказали АН «Между строк» жители посёлка, хозяин дома отсутствовал четыре дня, а по приезде увидел беспорядок и разбросанные вещи. Потерпевший сразу же обратился в полицию.

«24 августа в отдел полиции № 21 МУ МВД России “Нижнетагильское” с заявлением обратился житель города, который сообщил о краже из нежилого дома в посёлке Черноисточинск. При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили, что проникновение произошло путём отжима засова. Похищены продукты питания, кухонная утварь и электрическая бытовая техника. Ущерб составил порядка 60 тысяч. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение). Организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к краже», — заявили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».