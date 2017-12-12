В Черноисточинске бывший наркоман взорвал УАЗ (ФОТО)

10 декабря около 21:30 жители Черноисточинска услышали взрыв на улице и вызвали пожарную охрану. Горел автомобиль УАЗ-3151 на улице Ушакова. Позже дознаватели выяснили, что взорванный автомобиль стал кульминацией пьянки, которую устроил владелец уазика со своими друзьями.

«В воскресенье владелец автомобиля находился в нетрезвом состоянии — вместе со знакомыми что-то отмечал. Около пяти часов вечера машину угнали в сторону леса, в ту часть посёлка, где находятся в основном дачные дома. По предварительным данным, злоумышленники подожгли автомобиль, разложив там костёр (в салоне автомобиля сотрудники МЧС обнаружили обгоревшие поленья дров). Это привело к взрыву баллона с бытовым газом, который находился в багажном отделении машины», — рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности.

Позже выяснились подробности происшествия: один из участников застолья, 26-летний парень, оставил компанию и угнал УАЗ. Затем поджёг отечественный внедорожник, разложив там костёр. Виновника задержали оперативники отдела полиции №21, сообщает ИА "Все новости". Мужчина ранее был судим за хранение наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон), решается вопрос о возбуждении дела по факту поджога. На время следствия житель Черноисточинска будет находиться под подпиской о невыезде.

Ещё два серьёзных пожара произошли накануне, в понедельник. В селе Петрокаменском по ул. Калинина ночью горел деревянный частный дом с баней и надворными постройками. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Во время возгорания жильцы дома спали, проснувшись, они успели выбраться из горящего дома, но всё имущество сгорело. Пожарным пришлось подвозить воду от реки Нейва, за два с половиной километра, что затрудняло тушение пожара. Причина возгорания устанавливается.

В тот же день в 15.33 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Зеленстроевской в Нижнем Тагиле. Как позже пояснил дознавателям хозяин дома, во всём виновата кошка.