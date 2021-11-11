В Челябинской области завели уголовное дело на врачей, подделывающих сертификаты о вакцинации

В Златоусте сотрудниками ФСБ было выявлено более 250 поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как пишет URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, под подозрение попали несколько врачей и медсестра одной из местных больниц.

«Преступление было выявлено, когда фальшивые сертификаты получили два сотрудника МЧС. Медики вносили в базу данных сведения о вакцинации, но прививки не ставили», — рассказал источник.

По словам инсайдера, когда стали проверять сертификаты сотрудников МЧС, выяснилось, что они поддельные. После этого было установлено, что более 250 человек не проходили вакцинацию, хотя получили сертификаты.

По уголовному делу также проходит один из сотрудников МЧС. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).