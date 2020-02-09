В Челябинской области закрыли карантинную зону для граждан Китая, после стихийного митинга местных жителей

Жители посёлка Рощино Челябинской области днём 9 февраля перекрыли дорогу в санаторий «Утёс» в деревне Ужовка, где должны были оборудовать центр карантина по коронавирусу, чтобы не допустить туда автобусы с гражданами Китая. В итоге региональные власти приняли решение перенести карантинный центр в другое место.

Как пишет Znak.com, перед тем как перекрыть дорогу, в Рощино прошёл стихийный митинг. По мнению жителей села, санаторий находится слишком близко от школы и детсадов, кроме того, рядом располагаются пищевые предприятия. Жители Рощино потребовали от приехавшего на место протеста министра здравоохранения Челябинской области, чтобы из санатория увезли шестерых китайцев, находящихся там на карантине, а также не привозили новых граждан КНР.

«Мы вас не выпустим, пока эти шестеро не уедут! Мы отсюда не уйдём ни днём, ни ночью. Нам здесь жить!» — скандировали митингующие.

В итоге глава областного минздрава Юрий Семёнов сообщил собравшимся, что карантинный центр будет перенесён в другое место.