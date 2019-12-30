В Челябинской области взорвалась автозаправка (ВИДЕО)

В городе Сатка Челябинской области произошёл взрыв автозаправочной станции. Видео инцидента опубликовали очевидцы в паблике «Говорит Сатка» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали URA.ru в пресс-службе МЧС по Челябинской области, произошло возгорание газовоздушной смеси при заправке газа. В ведомстве подчеркнули, что взрыва не было.

До прибытия пожарной бригады огонь успел перекинуться на кровлю стоящей рядом автомойки. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

Уточняется, что в результате пожара пострадал один человек, его состояние оценивается как удовлетворительное.