В Челябинской области взорвалась автозаправка (ВИДЕО)

30.12.2019 22:46
В городе Сатка Челябинской области произошёл взрыв автозаправочной станции. Видео инцидента опубликовали очевидцы в паблике «Говорит Сатка» в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказали URA.ru в пресс-службе МЧС по Челябинской области, произошло возгорание газовоздушной смеси при заправке газа. В ведомстве подчеркнули, что взрыва не было.
До прибытия пожарной бригады огонь успел перекинуться на кровлю стоящей рядом автомойки. Сейчас пожар полностью ликвидирован.
Уточняется, что в результате пожара пострадал один человек, его состояние оценивается как удовлетворительное.