В Челябинской области школьники устроили пикет против второй смены

В Челябинской области обсуждают скандал вокруг школы в крупном посёлке Долгодеревенское, где школьники 1 сентября вышли на линейку с плакатами против обучения во вторую смену: «Не хотим учиться во вторую смену», «Вы за ЗОЖ, а мы за первую смену», «Вторая смена 10-м классам? Мы не согласны», пишет Znak.com.

Доводы школьников просты: многие готовятся к поступлению в вузы Челябинска и посещают подготовительные курсы при высших учебных заведениях, однако из-за учёбы во вторую смену они не успевают доехать из Долгодеревенского в Челябинск — от посёлка до центра области порядка 30 километров. При этом о том, что старшие классы будут учиться во вторую смену, ученики и родители узнали накануне 1 сентября. После того как об акции рассказали СМИ, произошёл скандал.

Получить комментарий от представителей системы образования Сосновского района изданию не удалось: телефон школы не отвечает, в управлении образования заявили, что начальника ведомства Надежду Смирнову «вызвали в правительство». Профильный замглавы района Татьяна Аллеборн оказалась недоступна. Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов заявил, что сам факт обучения десятых классов во вторую смену не является каким-то нарушением.

«Муниципалитет будет принимать решение по этому вопросу, но трагедии я там не вижу. Если родители школьников хотят, чтобы дети проходили дополнительные курсы, пусть едут в свободное от учёбы время. Пусть выбирают: учёба в школе или дополнительные занятия, которые проводятся в каких-то других местах. Из-за этого надо других детей пересаживать во вторую смену? Никаких нарушений нормативных актов тут нет. Да, 10-е классы учатся во вторую смену, что тут необычного? То, что произошло на линейке, — это не очень красиво. Думаю, без взрослых тут не обошлось. Местные власти разберутся и примут взвешенное решение», — сообщил Александр Кузнецов.

Ранее курирующая образование замглавы Сосновского района Татьяна Аллеборн заявила местному изданию, что для того, чтобы решить проблему старшеклассников, нужно перевести на вторую смену кого-то из младших классов, а местные учителя не хуже подготовительных курсов.