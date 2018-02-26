В Челябинской области полиция сорвала в магазинах местного бизнесмена листовки «Путин в цифрах»

В Верхнем Уфалее полиция нагрянула в магазины, владелец которых разместил информационные стенды с критикой 18 лет президентства Владимира Путина, со ссылкой на предпринимателя Николая Коршунова пишет Znak.com.

По его словам, группа из сотрудников местного отдела полиции за два дня проехалась по всем шести магазинам торговой сети и собственноручно удалила материалы со стен. В некоторых случаях сотрудники органов внутренних дел вели себя так решительно, что в результате их действий пострадала внутренняя отделка помещений. Полицейские также взяли объяснения с работавших продавцов, в одном из магазинов продавец проявила смелость, не позволила полицейским срывать листовки и позвонила владельцу торговой точки. Прибывший на место бизнесмен также дал объяснения и теперь ждёт вызова в полицию для дальнейшего разбирательства.

Как пояснил предприниматель, речь идёт о листовках «Путин в цифрах» и «Уфалей в цифрах», где перечислен целый ряд промышленных и социальных объектов, которые за последние 18 лет либо вовсе прекратили существование в Верхнем Уфалее, либо оказались на грани выживания. Всего в списке почти 40 позиций.

«Каждый, кто увидит этот внушительный список, сам сделает выводы, какими были последние 18 лет для Верхнего Уфалея: означали они развитие или деградацию и разорение», — прокомментировал свою затею предприниматель.

При этом он отказывается считать свои действия агитацией против действующего президента, баллотирующегося на новый срок. По его мнению, размещённые им листовки не содержат никаких оценок и призывов, в них приведена лишь фактическая информация. Кроме того, напомнил бизнесмен, продукция размещена в помещениях, которые принадлежат ему на праве частной собственности.

По словам Николая Коршунова, за несколько дней до визита полицейских работники торгсети заметили появление двух сотрудниц городской администрации и даже смогли запомнить номер машины, на которой те объезжали магазины.

«Город у нас небольшой, всех друг друга знают, так что понятно, для чего был нужен этот объезд по нашим магазинам и по чьей просьбе действовала полиция», — поделился предприниматель.

Николай Коршунов сообщил, что к настоящему времени часть информационной продукции уже восстановлена. Без решения суда он отказывается признавать трактовку его действий как противоречащих закону.