В Челябинской области подросток получил ожоги после взрыва самогонного аппарата

В Южноуральске Челябинской области подросток получил ожоги после взрыва самогонного аппарата. Инцидент произошёл 17 февраля на пятом этаже многоквартирного дома на улице Советской Армии. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Челябинской области, в помещении произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения. По предварительным данным, в результате хлопка были повреждены окна комнаты и кухни, межкомнатные двери и входная дверь в квартиру. При этом целостность строительных конструкций здания не нарушена.

Телеграм-канал Ural Mash пишет, что днём отец мальчика поставил вариться брагу в туалете и ушёл по делам.

«Оставшись один, парень увидел, что одна из трубок пропускает пар. Выдернул аппарат из розетки — всё заискрило, дальше — взрыв. Повыбивало стёкла и двери в комнатах», — говорится в сообщении.

В результате случившегося 14-летний подросток получил ожоги горячей жидкостью и паром, его госпитализировали.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник, изготовлением самогона занимался отец пострадавшего мальчика. Он в одиночку воспитывал двоих сыновей. У их матери другая семья. Мужчина и его дети характеризуются положительно. При этом спиртное мужчина производил в довольно больших объёмах и по всем технологиям. Об этом говорит оборудование, которое нашли на месте ЧП. Прокуратура Челябинской области организовала проверка по факту получения ожогов юношей.