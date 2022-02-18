В Челябинской области подросток получил ожоги после взрыва самогонного аппарата

В Южноуральске Челябинской области подросток получил ожоги после взрыва самогонного аппарата. Инцидент произошёл 17 февраля на пятом этаже многоквартирного дома на улице Советской Армии. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Челябинской области, в помещении произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения. По предварительным данным, в результате хлопка были повреждены окна комнаты и кухни, межкомнатные двери и входная дверь в квартиру. При этом целостность строительных конструкций здания не нарушена.
Телеграм-канал Ural Mash пишет, что днём отец мальчика поставил вариться брагу в туалете и ушёл по делам.
«Оставшись один, парень увидел, что одна из трубок пропускает пар. Выдернул аппарат из розетки — всё заискрило, дальше — взрыв. Повыбивало стёкла и двери в комнатах», — говорится в сообщении.
В результате случившегося 14-летний подросток получил ожоги горячей жидкостью и паром, его госпитализировали.
Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник, изготовлением самогона занимался отец пострадавшего мальчика. Он в одиночку воспитывал двоих сыновей. У их матери другая семья. Мужчина и его дети характеризуются положительно. При этом спиртное мужчина производил в довольно больших объёмах и по всем технологиям. Об этом говорит оборудование, которое нашли на месте ЧП. Прокуратура Челябинской области организовала проверка по факту получения ожогов юношей.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Помимо этого, прокуратура оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход доследственной проверки, проводимой следственным органом СУ СК РФ по Челябинской области, поставлен прокуратурой на контроль».