В Челябинской области объявили о закрытии детдома, где насиловали детей

Министерство социальных отношений Челябинской области приняло решение о закрытии МБОУ «Лазурненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы региона Олесю Лошкарёву пишет Znak.com. Поводом назвали ЧС, связанную с ограничением подачи воды.

«Основанием для принятия решения явилась чрезвычайная ситуация, объявленная в Красноармейском муниципальном районе 29 марта 2017 года в связи с введением режима ограничения подачи воды. Устранение аварии потребует длительного времени. Решение о закрытии учреждения согласовано первым заместителем губернатора Челябинской области Е. В. Рединым. Дети будут переведены в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учётом родственных связей, сохранением непрерывности учебного процесса и преимущественно в территории, откуда прибыл ребёнок. Увольнение сотрудников будет проведено с соблюдением всех необходимых процедур согласно трудовому законодательству», — прокомментировала Олеся Лошкарёва.

Издание отмечает, что проблема с водой стала лишь формальным поводом для закрытия учреждения. Расформировать интернат собирались после скандала, связанного с насилием над детьми. Правозащитники по этому поводу высказали мнение, что детей таким образом хотят просто спрятать, чтобы не было нормальной возможности разбираться с фактами насилия.

Напомним, в феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетних воспитанников детского дома в Челябинской области. Дело заведено по заявлениям руководства детского дома и опекунов воспитанников по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Потерпевшими по уголовному делу признаны семеро детей. По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний местный житель, ему уже предъявлено обвинение. Подозреваемый помещён под стражу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей, в рамках которого будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и детского дома.