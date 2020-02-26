В Челябинской области мужчины с арбалетом пытались выкрасть результаты медосвидетельствования друга (ВИДЕО)

В Озёрске Челябинской области несколько мужчин ворвались с арбалетом на станцию скорой помощи. Они требовали у медиков отдать им результаты медосвидетельствования своего товарища, который ранее был арестован за пьяную езду.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, в середине февраля наряд ДПС остановил машину, у 29-летнего водителя которой прослеживались явные признаки опьянения. Его отправили на медосвидетельствование, после которого мужчине грозило лишение прав.

На помощь нетрезвому автолюбителю пришли приятели — они решили выкрасть результаты анализов. Вооружившись арбалетом, мужчины пошли на станцию скорой помощи, где хранились бумаги, и попытались силой заставить медиков отдать им анализы. Как пишет 74.ru, при этом пострадали двое сотрудников медучреждения, у них диагностировали сотрясение мозга.

Водителя авто, ранее судимого за хранение наркотиков, и его 28-летнего товарища суд отправил в следственный изолятор. Двое их подельников находятся под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.